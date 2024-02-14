Fırtına alarmı! Balıkçılar uyarıldı...

Kaynak: İHA
Fırtına alarmı! Balıkçılar uyarıldı...
Meteoroloji, Ege Denizi açıklarında bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına beklendiğini bildirirken, denizcilere de uyarılarda bulundu.

Ege Denizi açıklarında bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgarın fırtına şeklinde esmesi beklendiği duyuruldu.

Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Ege Denizi açıklarında rüzgarın bugün (14.02.2024) öğle saatlerinden itibaren kuzeyli yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir" denildi.

BALIKÇILARA FIRTINA UYARISI

Fırtınanın cuma sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenirken, fırtınanın oluşturabileceği deniz ulaşımında aksama ve benzeri olumsuzluklara karşı başta denizciler olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

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