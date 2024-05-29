Fırtına Etkisiyle Park Halindeki Yolcu Uçağı Döndü

ABD'nin Texas eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Dallas Fort Worth Havalimanı'nda, American Airlines'a ait park halindeki bir yolcu uçağı, saatte yaklaşık 130 kilometre hızla esen fırtınanın etkisiyle körükten kurtularak döndü. Bu olay, fırtınadan etkilenen birkaç uçaktan sadece biri olarak kaydedildi. Havalimanında, kötü hava koşulları nedeniyle 700 kadar uçuş ertelendi. Fırtınanın şiddeti ve etkileri, yolcuların ve havalimanı personelinin güvenliği için ciddi önlemler alınmasına neden oldu.