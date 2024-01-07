Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi

Kaynak: AA
Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi
Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Çanakkale'de yarın yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Çanakkale-Eceabat hattında, şiddetli fırtına nedeniyle bu gece Çanakkale'den saat 01.00, Eceabat'tan ise saat 04.00 seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

DİĞER SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Yarın Geyikli-Bozcaada hattında, gün içerisinde sadece Bozcaada'dan saat 14.00 ve 18.00, Geyikli'den ise saat 15.00 ve 19.00 seferlerinin yapılacağı, tarifede bulunan planlı diğer seferlerin olumsuz hava koşulları dolayısıyla iptal edildiği aktarıldı.

Kabatepe-Gökçeada hattında ise olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada'dan saat 07.00, Kabatepe'den ise saat 09.00 seferlerinin iptal edildiği, tarifelerinde bulunan planlı diğer tüm seferlerin saatinde yapılmasının planlandığı aktarıldı.

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