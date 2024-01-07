Çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı

Kaynak: Haber Merkezi
Çok kuvvetli geliyor. Meteoroloji 17 ili sarı kodla uyardı
Meteoroloji’nin açıkladığı son tahminlerde 17 il için sarı kodlu uyarı geldi. Uyarıda kuvvetli yağış ve rüzgara karşı dikkatli olunması gerektiğinin altı çizildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Mersin, Yozgat, Kırşehir, Çorum ve Amasya çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların İzmir, Aydın, Muğla, Manisa, Çanakkale, Balıkesir'in batısı, Edirne, Kırklareli, Antalya, Isparta çevreleri ve Burdur’un doğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin bekleniyor.

Rüzgar Güneyli yönlerden orta kuvvette, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya’nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege’de yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Ege’nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa), Marmara’nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli) ile Batı Akdeniz’de (Antalya, Isparta, Burdur’un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum riski, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne’nin güneyi, Konya’nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege’de yer yer 90 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

SARI KODLA UYARI YAPILAN İLLER

Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, İzmir, Kırklareli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak.

Son Haberler
Binaların müteahhidi için isyan ettiren karar. Depremde 97 kişiye mezar olmuştu Gündem
Binaların müteahhidi için isyan ettiren karar. Depremde 97 kişiye mezar olmuştu
Hangi vitaminler cildi güzelleştirir Sağlık
Hangi vitaminler cildi güzelleştirir
Kuyumculardan altını olanlara kritik uyarı. Artık bu altınları geri almayacaklar Ekonomi
Kuyumculardan altını olanlara kritik uyarı. Artık bu altınları geri almayacaklar
Ünlü emlak şirketi iflas etti 'Borç batağına saplandı' Ekonomi
Ünlü emlak şirketi iflas etti 'Borç batağına saplandı'
Müthiş ağrı kesici Sağlık
Müthiş ağrı kesici
Atatürk: “Hatıra defterini başkalarına doldurtacağına…” Yazarlar
Atatürk: “Hatıra defterini başkalarına doldurtacağına…”
Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor Spor
Fenerbahçe eski yıldızını transfer ediyor