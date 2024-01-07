Yunanistan'ı fırtına vurdu

Yunanistan'ın çeşitli bölgelerinde etkili olan şiddetli yağmur ve rüzgar ağaçların devrilmesine ve elektrik kesintilerine neden oldu.

En çok etkilenen bölgeler arasında Atina'nın kuzey banliyölerinden bazıları yer aldı.

Devlet yayın kuruluşu ERT'nin bildirdiğine göre, Filothei-Psychiko belediyesinde 40'tan fazla ağaç devrildi ve bazı sokaklar trafiğe kapatıldı.

İtfaiye, elektrik kesintisi nedeniyle asansörlerde mahsur kalan insanlarla ilgili çok sayıda çağrı alırken, evlerdeki suları tahliye etmek için ekipler seferber oldu.

Güçlü rüzgarlar Atina'nın kuzeyindeki Maroussi, Pefki ve Lykovryssi banliyölerini de vurdu.

Kuvvetli fırtına, yolcu taşımacılığını da derinden etkiledi. Attika'da yolcu gemilerinin Pire, Lavrio ve Rafina limanlarından yola çıkmasına izin verilmedi.

Ülkenin ikinci büyük şehri Selanik de dahil olmak üzere Orta ve Batı Makedonya'da da ağaçların devrildiği bildirildi.