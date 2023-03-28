28 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli

Muğla'da etkili olması beklenen fırtına nedeniyle, sabah yapılması planlanan Datça-Bodrum arası feribot seferleri iptal edildi. Datça-Bodrum feribot seferi saat 16.00'da yapılacak. Bugün ve yarın yapılması planlanan Kos-Bodrum feribot seferlerinin de fırtına nedeniyle iptal edildiği duyuruldu.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 17:55
Takip Et

Fırtına nedeniyle sabah yapılması planlanan Datça-Bodrum arası feribot seferleri iptal edildi

Bodrum'da feribot seferlerine fırtına engeli
+
Aa
-

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Güney Ege için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, "Güney Ege'de rüzgarın yarın akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ile 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına, yer yer 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın, çarşamba günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Öte yandan, Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, "28 Mart 2023 tarihinde hava muhalefeti nedeniyle iptal edilen, saat 12.30'daki Datça-Bodrum feribot seferinin yerine, saat 16.00'da feribot seferi gerçekleştirilecektir" denildi.

Bugün ve yarın yapılması planlanan Kos-Bodrum feribot seferleri de fırtına nedeniyle iptal edildi.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
1
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿Kassandra seçimin ilk turda bitip bitmeyeceğini açıkladı 
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
2
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿3 anket şirketi de aynı şeyi söyledi. Seçim ilk turda mı bitecek ikinci turda mı?
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
3
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿500 yıl önce kafası kesilen harem ağasının torunlarına 7.5 milyon dolarlık miras
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
4
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿En çok radyasyon yayan telefonlar belli oldu. Bu listedeki 10 telefon sizi sağlığınızdan ediyor
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
5
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
6
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Emeklinin bayram ikramiyesinde yeni gelişme
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
7
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Bu gece gökyüzüne bakın. Müthiş bir şey olacak
﻿Düşme hattında Altınordu farklı nefes aldı
﻿Düşme hattında Altınordu farklı nefes aldı
﻿Düşme hattında Altınordu farklı nefes aldı
﻿Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
﻿Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
﻿Hatay'da yıkılan 600 Evler Sitesi'nin yapı müteahhidi tutuklandı
﻿Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
﻿Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
﻿Bursaspor'da Özer Hurmacı hayalini açıkladı
﻿Demokrat Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
﻿Demokrat Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
﻿Demokrat Parti’de milletvekilliği aday adaylığı başvuru süresi uzatıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.