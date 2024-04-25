Fırtına' uyarısının verildiği Çankırı’da okullar tatil edildi

Kaynak: İHA
Fırtına' uyarısının verildiği Çankırı’da okullar tatil edildi
Çankırı’da, yapılan 'fırtına' tahmini sonrasında alınan tedbirler kapsamında okullar saat 13.00 itibarıyla tatil edilecek.

Meteoroloji'nin fırtına tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Çankırı’da, tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir maksadıyla, saat 13.00'ten itibaren tatil olacak.

Konuya ilişkin Çankırı Vali’sinin yaptığı açıklamada, “İlimizde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, 25 Nisan Perşembe günü saat 13.00’ten itibaren ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amaçlı tatil edilmiştir” dedi.

Ayrıca Vali, “13.00-20.00 saatleri arasında yaşanabilecek olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması ve riskli yapılardan uzak durması önem arz etmektedir” dedi.

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