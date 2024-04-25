Feci kazada yaralanan doktor hastanede hayatını kaybetti

Alınan bilgiler kapsamında kaza, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolu Birecik ilçe çıkışında yaşandı. Birecik Devlet Hastanesi Acil Servisinde görevli Doktor Mustafa Güder (26) ile ailesinin içerisinde bulunduğu aracın da karıştığı kazada 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale sonrasında Birecik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Burada tedavi altına alınan yaralılardan Doktor Güder, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını

Diğer yaralıların ise tedavileri devam ediyor. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.