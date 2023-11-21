Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde pazar günü etkili olan fırtına ve sel sonrası iş yerleri ve parklarda temizlik çalışması yürütülüyor.

KAYNAK: AA
Fırtına ve selden etkilenen Zonguldak'ta temizlik çalışmaları yapılıyor

Fırtınanın ve şiddetli yağışların vurduğu Zonguldak’ta itfaiye, belediye ve AFAD ekipleri de tahliye ve hasar tespit çalışmaları yaptı.

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Bakırcılar Çarşısı ve sahil bandında sel sularının geride bıraktığı çamurlar temizlendi. Devrilen ağaçlar ve direkler kaldırıldı. Fırtına ve selden çevreye savrulan balıkçı ağları da toplanıp onarılmaya çalışıldı.

Kentte iş yerini su basan esnaf Tuğba Öztürk, sel sularını kendi imkanlarıyla tahliye etmeye çalıştıklarını söyledi. Esnaf Fatih Yavuz da büyük çapta hasar gördüklerini kaydetti. Esnaf Ceyhan Taşkıran ise sel ve fırtına nedeniyle mağdur olduklarını belirtti.

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300'ÜN ÜZERİNDE AFAD GÖNÜLLÜSÜ SAHADA

İstanbul'dan gelen AFAD gönüllüsü Timur Görkem Kılıç, dün akşam saatlerinde yola çıkarak bölgeye geldiklerini anlattı.

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İlçeye Türkiye'nin her yerinden 300'ün üzerinde gönüllünün geldiğini aktaran Kılıç, sahildeki parklarda çevre temizliği yaptıklarını, iş yerleri kirlenen esnafa da destek olduklarını dile getirerek, "Devletimiz elinden geleni yapıyor, biz de elimizden geleni yapmaya hazırız." ifadesini kullandı.

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