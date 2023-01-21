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Fırtına ve sıcaklık balık fiyatlarına vurdu

Son günlerde etkili olan fırtına ve sıcak havanın etkisi ile tezgahlarda balık fiyatları iki katına çıktı. Düzce’de tezgahlar ilk defa hamsi ve palamutsuz açıldı.

Haber Giriş: 21 Ocak 2023 Cumartesi - 23:18
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Fırtına ve sıcaklık balık fiyatlarına vurdu

Fırtına ve sıcaklık balık fiyatlarına vurdu
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(İHA) – Ülke genelinde son günlerde etkili olan fırtına ve ardından sıcak hava sebebi ile Karadeniz’de adeta balık sıkıntısı yaşanmaya başlandı.

Limana az balık ile dönen tekneler denizde hamsi ve palamut avlayamayınca, bu durum tezgahlara yansıdı. Düzce’de balıkçılar ise ilk defa tezgahlarına ne hamsiyi ne de palamut balığını koyamadı.

Hava şartlarının tezgahı etkilediğini dile getiren balıkçı Tuncay Kılıç, “Hava muhalefeti sebebi ile hamsi de iyice zayıfladı. Palamut zaten tamamen kayboldu. Yeterince doldu ama hamsi de iyi durumda değil. Olmayacağını da zaten biliyorduk. Çünkü palamutun bu kadar iyi bir sezon geçirmesinin ardından hamsinin iyi olmayacağını bekliyorduk. Çok az bir hamsi oldu ama hamsi zayıf. Vatandaşların tercihi tezgahta istavrit, mezgit, barbun tercih ediliyor. Tırsi balığı çıkmaya başladı. Çinekop tercih ediliyor. Diğer balıklar da az çok isteniyor. Fiyatlar balık azlığı sebebi ile yüksek. Popilasyon Karadeniz’de eksik olduğu için tezgaha da fiyatlar yansıyor. Hava muhalefeti çok çalışmaya müsaade etmiyor. Az da olsa balık var. Böyle devam ediyor” ifadelerini kullandı.

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