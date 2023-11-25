Dünyanın en pahalı havyarı Türkiye'de satılıyor. Fiyatını duyanın gözleri fal taşı gibi açıldı

Keban Baraj Gölü'nde bir balıkçının ağına Sibirya Mersin balığı takıldı. Balığın havyarının ise 1.5 milyon liraya satıldığı öğrenildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Dünyanın en pahalı havyarı Türkiye'de satılıyor. Fiyatını duyanın gözleri fal taşı gibi açıldı

Dinozorlar döneminden günümüze kadar gelen ender canlılardan biri olduğu belirtilen, son zamanlarda Keban Baraj Gölü'nde görülmeye başlanan Sibirya Mersin balığı bir balıkçının daha ağına takıldı.

HAVYARI 1.5 MİLYON LİRA

Yaklaşık 4 kilogram ağırlığında olan Mersin balığını balıkçılar pazara getirip tezgahta satışa sundu. 100 yıl kadar yaşayabilen ve ağırlığının yüzde 10’u kadar havyarı olan bu balık, sadece Kızıldeniz ve az tuzlu sularda yetişiyor. Elazığ’da balıkçıların ağına takılan Mersin balığının havyarının 1.5 milyona kadar satıldığı kaydedildi.

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"NESLİ TÜKENEN BALIKLAR ARASINDA YER ALDIĞI İÇİN HAVYARI ÇOK KIYMETLİ"

Kış aylarının gelişiyle balık tüketimi ve komşusunun tezgahında yer alan Mersin balığı hakkında bilgi veren balıkçı Ramazan Erdoğan,

"Malum soğuk havalar başladı. Omega ve diğer vitaminler için, vücudun bağışıklık kazanması için balık tüketmek şart. Sağlık için haftada en az iki defa balık yesinler. Havyarı yaban mersinine benzediği için Mersin balığı ismini almış. Az tuzlu suları seven bu balık, Kızıldeniz ve nehirleri sever. Elazığ’da da son 5 yılda görülmeye, üretilmeye başladı. Nesli tükenen balıklar arasında o yüzden bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Havyarı çok kıymetlidir. Uzunluğu 4 metre ve 1 buçuk tona kadar büyüyen bu balığın ağırlığının sadece yüzde 10’u kadar bir havyar üretme kapasitesine sahiptir. O yüzden havyarı çok pahalı ve çok değerlidir. Türleri 30 ile 100 yıla kadar yaşayabiliyor” dedi.

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