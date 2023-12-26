Fırtınada uçan çatıdan son anda kurtuldu. Ölümden kurtulduğu anlar kamerada

Kaynak: İHA
Fırtınada uçan çatıdan son anda kurtuldu. Ölümden kurtulduğu anlar kamerada
Amasya'da fırtınada uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtulan adam ölümle burun buruna geldi. O anlar kameraya yansıdı.

Amasya'nın Suluova ilçesi Yeni Mahalle’de etkili olan fırtınanın etkisiyle bir binadan kopan çatı parçaları iki aracın üstüne düştü.

Binadan kopan çatı nedeniyle hafif ticari araçta hasar oluşurken o sırada etrafa dağılan kutuları toplamaya çalışan işyeri sahibi Emrah Erdem, aracının üstüne düşen çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

O anlar güvenlik kamerasına yansırken, olay sonrası görüntüleri izleyen Emrah Erdem, “Mal canın yongasıdır. Ama canımızı araba kurtardı. Çatının arabama düştüğüne sevindim” diye konuştu.

Fırtına anında herkesin panik yaşadığını anlatan 38 yaşındaki Erdem, “O anda beş kişiydik. Araba olmasaydı bir faciaya dönüşebilirdi. Allah’a şükrettim” şeklinde konuştu.

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