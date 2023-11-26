Fırtınada üstüne ağaç devrilen otomobildeki 3 genci baltayla kurtardı

Amasya’da fırtına nedeniyle yıkılan ağaç bir otomobilin üstüne devrildi. Otomobilde mahsur kalan 3 genci baltayla yetişen bir vatandaş kurtardı.

KAYNAK: İHA
Fırtınada üstüne ağaç devrilen otomobildeki 3 genci baltayla kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Meteoroloji’nin günler öncesinden uyardığı fırtına etkili olduğu Amasya il merkezinde bir ağacın yıkılmasına neden oldu.

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Beyazıtpaşa Mahallesinde fırtınaya dayanamayan büyük gövdeli çam ağacı bir otomobilin üstüne devrildi. Bir anda neye uğradıklarını şaşıran sürücü Muharrem Tilki, Efe Çelik ve Birkan İsmail Öksüz dalların sardığı aracın içinde mahsur kaldı.

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Fırtınaya rağmen eline aldığı baltayla gençlerin yardımına koşan mahalle sakinlerinden çiftçi Murat Ata (50), dalları keserek kapıyı açtı. Üstü çöken otomobildeki gençlerin kurtulmasını sağladı. Yaşananları anlatan Ata, “Evden bakıyordum. Ağaç bir anda aracın üstüne uçtu. Komşudan aldığım baltayla ağacın dallarını keserek açtığım arka kapıdan gençleri çıkardım” dedi.

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Amasya Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kesilen ağaç dallarının üstünden kaldırıldığı otomobilde büyük çaplı maddi hasar oluştu. Aynı mahallede bir binanın da çatısı uçtu.

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