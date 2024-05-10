Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü!

Kaynak: İHA
Sokak köpeğini av tüfeğiyle vurarak öldürdü!
Hatay'ın Samandağ ilçesinde, sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ederek öldüren şahıs gözaltına alındı. Bu acı olay, cep telefonu kamerasına yansıdı ve sosyal medyada hızla yayıldı.

Samandağ ilçesinde bir şahsın sokak köpeğine av tüfeğiyle ateş ettiği ana dair görüntüler geçtiğimiz gün akşam saatlerinde sosyal medyada hızla yayıldı. Samandağ Kaymakamlığı ise köpeğe yapılan bu saldırıya ilişkin soruşturma başlattı. Yetkililerin yürüttüğü çalışmalar sonucunda şahıs tespit edilerek gözaltına alındı. Samandağ Kaymakamlığı, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürme olayıyla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli şahıs yakalanarak adli işlemlere başlanmıştır" ifadelerine yer verdi. Bu üzücü olay, hayvanseverler tarafından da büyük tepkiyle karşılandı.

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