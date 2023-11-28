Kırım'da OHAL ilan edildi. Yüzyılın fırtınası 500 bin kişiyi elektriksiz bıraktı

Kırım yarımadasını kasıp kavuran benzeri görülmemiş "yüzyılın fırtınası" sonrasında yaklaşık yarım milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, bir kişinin öldüğü ve on kişinin de yaralandığı kuvvetli fırtınadan sonra olağanüstü hal ilan etti.

Rusya Hidrometeoroloji Merkezi'nin bilimsel direktörü Roman Vilfand'a göre fırtına, saatte 140 kilometre hızla eserken, bunun Kırım'da şimdiye kadar kaydedilen en güçlü fırtına olduğunu belirtti.

Kırım'ın güney ve güneydoğu kıyılarındaki dalgalar 8-9 metreye ulaştı. Deniz kıyısındaki evler sular altında kaldı, yüzlerce ağaç devrildi.

Bölge sakinleri kuvvetli rüzgarların yüzlerce ağacı devirdiğini ve konutların çatılarını söktüğünü bildirdi. Kırım Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın danışmanlarından Oleg Kryuchkov da 166 enerji nakil hattının ve 1.185 trafo merkezinin hasar gördüğünü ve 498.000 kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Fırtına ayrıca gaz boru hatlarının tahrip olmasına ve Evpatoria bölgesinde su baskınlarına neden olmasına sebep oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Kırım Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sergey Aksenov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yarımadadaki elektrik sorunlarını çözmek için acil servislerin seferber edildiğini ve elektriğin iki gün içinde tamamen yeniden sağlanmasının beklendiğini bildirdirdi.