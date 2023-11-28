Kırım'da OHAL ilan edildi. Yüzyılın fırtınası 500 bin kişiyi elektriksiz bıraktı

Kırım’ı vuran şiddetli fırtına ve yağışlardan sonra OHAL ilan edildi. 1 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan ve ‘yüzyılın fırtınası’ diye adlandırdıkları kasırga yarım milyon kişinin de elektriksiz kalmasına sebep oldu.

Naim Arıoğlu KAYNAK: Haber Merkezi
Kırım'da OHAL ilan edildi. Yüzyılın fırtınası 500 bin kişiyi elektriksiz bıraktı

Kırım yarımadasını kasıp kavuran benzeri görülmemiş "yüzyılın fırtınası" sonrasında yaklaşık yarım milyon kişi elektriksiz kaldı. Yetkililer, bir kişinin öldüğü ve on kişinin de yaralandığı kuvvetli fırtınadan sonra olağanüstü hal ilan etti.

Rusya Hidrometeoroloji Merkezi'nin bilimsel direktörü Roman Vilfand'a göre fırtına, saatte 140 kilometre hızla eserken, bunun Kırım'da şimdiye kadar kaydedilen en güçlü fırtına olduğunu belirtti.

Kırım'ın güney ve güneydoğu kıyılarındaki dalgalar 8-9 metreye ulaştı. Deniz kıyısındaki evler sular altında kaldı, yüzlerce ağaç devrildi.

Bölge sakinleri kuvvetli rüzgarların yüzlerce ağacı devirdiğini ve konutların çatılarını söktüğünü bildirdi. Kırım Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nın danışmanlarından Oleg Kryuchkov da 166 enerji nakil hattının ve 1.185 trafo merkezinin hasar gördüğünü ve 498.000 kişinin elektriksiz kaldığını bildirdi.

Fırtına ayrıca gaz boru hatlarının tahrip olmasına ve Evpatoria bölgesinde su baskınlarına neden olmasına sebep oldu. Bölgede yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Kırım Cumhuriyeti Devlet Başkanı Sergey Aksenov Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yarımadadaki elektrik sorunlarını çözmek için acil servislerin seferber edildiğini ve elektriğin iki gün içinde tamamen yeniden sağlanmasının beklendiğini bildirdirdi.

f-whyywoaay9hv.jpg

f-wh0vwoaauj31.jpg

screenshot-2.png

screenshot-1.png

İlgili Haberler
Karadeniz'deki fırtına Sinop'a köpük yağdırdı. Görenler 'kar mı yağıyor' dedi
Valilik İstanbul'u vuracak fırtınanın saatini açıkladı. Sokağa çıkarken bir kez daha düşünün
Fırtınada üstüne ağaç devrilen otomobildeki 3 genci baltayla kurtardı
Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı
Kocaeli'de şiddetli fırtına denizi taşırdı. Sahil bantları sular altında kaldı
Öne Çıkanlar
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 28 Kasım Salı aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 28 Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 30 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
BİM market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. BİM 1 Aralık Cuma aktüel ürünler fiyat listesi
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Erdoğan'ın Beşiktaş'a yaptığı 2 büyük iyiliği açıkladı. Şerafettin Tilki belediye başkanlığına adaylığını mı koyacak
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Çalışan emekliye 5 bin TL ne zaman verilecek? Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydı olan emekliler 5 bin TL ikramiye alacak mı?
Son Haberler
10 adımda kara para aklayıcısı fenomen nasıl olunur? Gündem
10 adımda kara para aklayıcısı fenomen nasıl olunur?
Borsa güne yükselişle başladı Ekonomi
Borsa güne yükselişle başladı
Brent petrol yatay seyrediyor. Varil fiyatı 80,09 dolar Ekonomi
Brent petrol yatay seyrediyor. Varil fiyatı 80,09 dolar
Ciltteki sivilce ve akneleri temizliyor. İşte dikkat çeken ot Şifalı Bitkiler
Ciltteki sivilce ve akneleri temizliyor. İşte dikkat çeken ot
Brent petrolün varil fiyatı 80,09 dolar Gündem
Brent petrolün varil fiyatı 80,09 dolar
Savaşın İsrail’e maliyeti belli oldu Dünya
Savaşın İsrail’e maliyeti belli oldu
Yılmaz Özdil yeni dolandırıcıları açıkladı Gündem
Yılmaz Özdil yeni dolandırıcıları açıkladı