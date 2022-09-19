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Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten iki gün sürecek fırtına öncesi uyardı. Havanın açacağı günü de söyledi

Uydu görüntülerini inceleyerek yaptığı hava durumu tahminleri ile tanınan Kerem Ökten, Perşembe ve Cuma günleri Türkiye'nin özellikle kuzey kesiminde doyurucu yağışların görüleceğini söyledi. Havaların soğuyacağını söyleyen Ökten, Uludağ'da yılın ilk karının müjdesini de verdi.

Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi - 16:31
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Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten iki gün sürecek fırtına öncesi uyardı. Ökten, havanın açacağı günü de paylaştı

Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten iki gün sürecek fırtına öncesi uyardı. Havanın açacağı günü de söyledi
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Perşembe ve Cuma günleri Türkiye'nin özellikle kuzey kesiminde doyurucu yağışların görüleceğini belirten Kerem Ökten, havaların özellikle Çarşamba'dan sonra daha fazla soğuyacağını kaydetti.

Kerem Ökten'in Twitter'dan yaptığı paylaşımlar şöyle:

Perşembe ve Cuma ülkemizin özellikle kuzeyinin doyurucu yağışlar alacağını kaydeden Ökten, "Yağışların detayları henüz net değil. Sadece bu 2 gün tatmin edici yağışlar olacağını bilelim. Daha detaylı bir paylaşım Salı Akşamı yapılacak... Perşembe, Cuma ve Cumartesi meteorolojik olarak hareketli geçecekken; Pazar günü Ülkenin tamamında her şey süt liman olacak. Pazar günü dilediğiniz aktiviteyi yapabilirsiniz..." dedi.

 

Havanın soğuması ile çarşamba gününden itibaren Uludağ'a yılın ilk karını yağacağını söyleyen Ökten, "Bu soğumanın ardından bir miktar ısınma olsa da denizler de soğuyor ve ayrıca güneş eğik açıya geçiyor. Bundan sonra Deniz keyif vermez... Şu anda dışarıda veya balkonda üşüyenler kimler? Hava soğudu ve daha da soğuyacak. Özellikle Çarşamba'dan sonra daha fazla soğuk olacak..." dedi.

Öte yandan 22 ve 23 Eylül'e dikkati çeken Ökten şu ifadeleri kullandı:

"Önemli bilgi. 22 ya da 23 Eylül'de bir serseri mayın yağış var. Bunun için zaman lazım. Modeller çözemiyor. Yeri, konumu, gücü değişmeye devam edecek..."

 

 

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