Fırtınaları karları yağmurları önceden bilen Kerem Ökten açıkladı. 16 gün sonra büyük karşılaşma olacak

Yaptığı hava durumu tahminleriyle kendisinden söz ettiren "meteoroloji kahini" Kerem Ökten, 12 Ekim tarihinde beklenen Sibirya kar örtüsünün görüntüsünü paylaştı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekim ayı sonuna kadar dikkatle takip ediyorum" diyerek, şunları söyledi:

"12 Ekim için beklenen Sibirya kar örtüsü çok iyi. Tahminler doğrultusunda gerçekleşmesini ümit ediyorum. Ekim ayı sonuna kadar dikkatle takip ediyorum. Sonra diğer endekslerle ve arşivlerle birleştirerek Kış tahmini yayımlayacağım."

İşte Ökten'in yayınladığı video: