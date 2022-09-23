Fırtınaları yağmurları karları hep öncede bilen adam açıkladı: Bundan sonra ne olacak?

Fırtınaları yağmurları karları hep öncede bilen adam Kerem Ökten Türkiye’yi önümüzdeki günlerde bekleyen hava durumunu Twitter üzerinden açıkladı.

Kerem Ökten sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, üç günlük soğuma sonrası havaların tekrar ısınacak olmasına dair “Yaz mevsimi filan gelmiyor. Akşamlar soğuyor artık.” şeklinde değerlendirdi.

"SABAHLAR DAHA DA ÜŞÜTECEK"

Havaların sabaha karşı neden daha soğuk olduğunu dair açıklamalarda da bulunan Ökten, gecelerin daha uzun sürecek olması sebebiyle gece boyu yerden kaçan ısının daha da artacağını; güneş doğunca ısınan yerin etkisinin daha kısıtlı olacağını açıkladı.

Kerem Ökten’in yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Yaz mevsimi falan gelmiyor. Akşamlar soğuyor artık. Sabaha karşı hava neden en soğuk olur? Çünkü gece boyu yerden yukarı kaçan ısı nedeniyle yer iyice soğumuştur. Sonra güneş doğunca ısınma başlar. Oysa artık geceler daha uzun olacak. Dolayısıyla sabahlar daha da üşütecek.”