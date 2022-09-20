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Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun

Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten sosyal medya sitesi Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunarak yaklaşan soğuk havalar için uyarılarda bulundu. Ökten yaptığı ikinci paylaşımda ise kar yağışı sırasında çakan şimşek ve buna çok sevinen meteoroloğun görüntülerine yer verdi.

Haber Giriş: 20 Eylül 2022 Salı - 19:11
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Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyarıda bulunarak soğuk havalar herkes hazırlı olsun çağrısında bulundu

Fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten kritik üç gün için uyardı: Herkes hazırlıklı olsun
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Türkiye eylül ayına girilmesiyle birlikte sonbahar mevsimini yaşamaya başladı. Havalar giderek serinlerken fırtınaları önceden bilen adam Kerem Ökten’den dikkat çekici bir uyarı geldi.

Kerem Ökten, tarih vererek yaklaşan soğuk havalara dikkat çekti. Özellikle gece saatlerinde havaların mevsim normallerinin de altında serinleyeceğini belirten Ökten, iç kesimler için havanın kar yağdıracak değerlerde olacağını söyledi.

Ökten paylaşımından Perşembe, Cuma ve cumartesi günleri için vatandaşları özellikle uyardı.

Ökten tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

“Kalın kıyafetleri dolaptan çıkarma zamanı. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri havalar soğuk olacak. Özellikle de geceler mevsimine göre çok soğuk olacak. İç kesimler ise kar değerlerinde. Sıcağa alışan vücut adaptasyon sorunu yaşayabilir. Dikkat!“

KAR YAĞARKEN ŞİMŞEK ÇAKINCA ÇOCUKLAR GİBİ SEVİNEN METEOROLOG

Kerem Ökten, yaptığı ikinci Twitter paylaşımında ise kar yağdığında çakan şimşeğin videosunu paylaştı.

Kar yağarken şimşek çakması ve gök gürültüsü olayı çok sık rastlanan bir doğa olayı değil. Bu olay yaşandığından insanlar genellikle şaşırıyor.

Ökten’in paylaştığı videoda yer alan Amerikalı meteorolog Jim Cantore eşsiz bir keyif yaşıyor.

Ökten’in videoyla birlikte yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

“Mutlu olmak çok basit. Kar yağdığında şimşek çakması benim için de video'daki Cantore kadar olmasa da heyecan ve mutluluk verici bir olay. Arka arkaya defalarca çakan şimşekler coşturuyor. Aynen şöyle der;

‘500 milyon dolar sizin olsun, bu mutluluk benim’”

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