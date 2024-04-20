Fırtınaya kapılan çöp konteyneri metrelerce sürüklendi

Bugün Türkiye'nin çoğu bölgesinde etkili olan fırtına, Antalya'da özellikle şiddetli bir hal aldı. Kent merkezi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinden itibaren başlayan fırtına, rüzgarın hızının 118 kilometreye ulaşmasıyla dikkat çekti. Fırtına, özellikle Konyaaltı Sahili'nde bazı ağaçların devrilmesine, işletmelerdeki şemsiye ve tezgahların uçuşmasına neden oldu. Bununla birlikte, rüzgarın etkisiyle bir çöp konteyneri metrelerce sürüklendi. Bu olaylar bir sürücü tarafından kaydedildi.