Yanındaki çocukla kıyafet kumbarasından hırsızlık yaptı

Avcılar'da gerçekleşen olayda, bir kadın yanında bulunan çocukla sokaktaki giysi kumbarasına yaklaştı. Kadın, Cihangir Mahallesi Ormanlı Caddesi'nde bulunan Avcılar Belediyesi tarafından yerleştirilen giysi kumbarasının içine çocuğu sokarak çalmak istediği kıyafetlere erişmeye çalıştı. Çocuk, kumbaradan birkaç parça giysi çıkarıp kadına verdi ve ardından ikisi de kumbaradan uzaklaştı. Olay, çevredeki iş yerlerinden bazı vatandaşlar tarafından sık sık giysi kumbarasından çocuklar kullanılarak hırsızlık yapıldığı iddiasını güçlendirdi. Kamera görüntüleri, çocuğun kumbaradan çıkarılma anlarını kaydetti.