Fitch, İsrail'in kredi notunu negatif izlemeye aldı

Fitch Ratings, İsrail’in uzun vadeli yerel ve yabancı para cinsinden kredi notunu negatif izlemeye aldığını duyurdu.

KAYNAK: AA
Fitch, İsrail'in kredi notunu negatif izlemeye aldı

Kuruluş, İsrail-Filistin çatışmasının jeopolitik riskleri artırdığını belirtti.

Çatışma genişleyebilir

Fitch Ratings’in yaptığı açıklamada, negatif izlemenin mevcut çatışmanın uzun süre boyunca birden fazla aktörle büyük ölçekli askeri çatışmaları içerecek şekilde genişlemesi riskini yansıttığına değinildi. Açıklamada, çatışmaya bölgedeki diğer örgüt ve ülkelerin de dahil olabileceğine işaret edildi.

Kredi notu düşebilir

Açıklamada, çatışmada bu ölçekteki bir genişlemenin, insan kaybına ek olarak, önemli miktarda ek askeri harcamaya, altyapının tahrip olmasına, tüketici ve yatırım güveninde sürekli değişime yol açabileceği ve dolayısıyla İsrail’in kredi ölçümlerinde büyük bir bozulmaya neden olabileceği vurgulandı. Açıklamada, ekonomi ve kamu maliyesi üzerinde maddi ve uzun süreli etki yaratacak şekilde çatışmanın önemli ölçüde tırmanmasının ülkenin kredi notunun düşmesine neden olabileceği uyarısında bulunuldu.

Çatışma azalırsa not artabilir

Açıklamada, çatışmanın azalmasının da ülke notunda pozitif etki yapabileceği ifade edildi. Açıklamada, “Çatışmanın sona ermesi durumunda, İsrail’in kredi notu üzerindeki baskının hafifleyeceğini ve ülkenin güçlü ekonomik temellerinin ve kurumsal gücünün devam edeceğini düşünüyoruz.” denildi.

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