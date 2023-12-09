Fitch'ten 'yavaşlama bekliyoruz' açıklaması

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel ekonominin gelecek yıl yüzde 2,1 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiğini bildirdi.

KAYNAK: AA
Fitch'ten 'yavaşlama bekliyoruz' açıklaması

Kuruluşun "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, küresel ekonominin bu yıla ilişkin büyüme tahmininin yüzde 2,5’ten yüzde 2,9 seviyesine çıkarıldığı belirtilirken, gelecek sene ise dünya ekonomisinin büyümesinin yüzde 2,1’e gerilemesinin beklendiği kaydedildi.

Raporda, parasal sıkılaştırmanın etkilerinin gelecek dönemde hissedilmesinin beklendiği, Çin’deki konut sektörü sorunları ve Avro Bölgesi’ndeki duraklamanın 2024 yılında küresel büyüme üzerinde yansımalarının görülebileceği belirtildi.

Kuruluşun raporunda Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 4,1, gelecek yıl ise yüzde 2,5 seviyesinde büyüme göstermesinin beklendiği aktarıldı.

Raporda, Türkiye’de enflasyon oranının bu yılın sonunda yüzde 65 olmasının, gelecek yılın sonunda ise yüzde 38 seviyesine gerilemesinin beklendiği anlatıldı.

ÜLKELERE GÖRE BÜYÜME RAKAMLARI

Ayrıca raporda, ABD ekonomisinin 2023 sonunda yüzde 2,4, gelecek sene ise yüzde 1,2 seviyesinde büyüyeceği beklentisine yer verildi.

Fitch Ratings’in raporunda, Çin ekonomisin bu yıl sonunda yüzde 5,3, gelecek yıl ise yüzde 4,6 oranında büyüme kaydetmesinin öngörüldüğü kaydedildi.

Avrupa Birliği (AB) ekonomisinin 2023'te yüzde 0,5, gelecek yıl 0,7 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtilen raporda, İngiltere ekonomisinin ise bu yıl yüzde 0,5, 2024 yılında 0,3 büyüyeceği öngörüsü yer aldı.

Gelişmekte olan ekonomilerin büyümesinin bu yıl yüzde 4,6, gelecek yıl ise yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiği bildirildi.

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