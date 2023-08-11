Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat

Enflasyonun yükselişi, çip- araç sıkıntısı nedeniyle fiyatlar uçtu. Ağustos ayı için yeni fiyat listesini yayınladı.

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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 1

Çip kiriz, Ukrayna- Rusya savaş derken döviz kurundaki hareketlilik de devam ediyor.

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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 2

Dolar 27.05 Türk Lirası seviyelerine kadar çıktı. Euro ise 30 TL seviyelerinde ilerliyor.

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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 3

Derinleşen ekonomik kriz eşiğinde Euro ve Dolar karşısında Türk Lirası eridi bitti.

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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 4

Asgari ücret 11.402 TL olmasına rağmen cebe girmeden eriyip gidiyor.

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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 5

Alım gücü düşen vatandaş her geçen gün isyan ederken zamlar otomobil fiyatlarını da vurdu.

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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 6

Her ay yeni fiyatlarını duyuran otomobil markaları zam üstüne zam yapıyor.

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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 7

Sıfır araçları piyasaya sürmeye başlayan firmalar, hâlâ talebe karşılık veremiyor.

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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 8

Araç almak isteyenlerin sıkı bir araştırma yapmaya başladığı dönemde, firmalar da sürekli fiyat güncellemesi yapıyor yapmaya devam ediyor.

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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 9

Firmalar Ağustos ayı zamlı fiyatlarını duyurdu.

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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 10
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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 11
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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 12
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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 13
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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 14
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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 15
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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 16
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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 17
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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 18
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Fiyat listeleri değişti. Araç alacaklar dikkat 19
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