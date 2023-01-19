Fenerbahçe'nin kupa 11'i belli oldu. Arda Güler detayı

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.
İşte ilk 11'ler;
Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda, King, Valencia
Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Sinan, Anıl, Alberk, Papa, Eren Emre, Seda, Benhur, Ronaldo, Deniz
ARDA GÜLER İLK 11'DE
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, bu maça ilk 11 başlayacak.
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