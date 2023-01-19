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Fenerbahçe'nin kupa 11'i belli oldu. Arda Güler detayı

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. İşte maçın 11'leri.

Haber Giriş: 19 Ocak 2023 Perşembe - 19:42
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Flaş Arda Güler gelişmesi. Fenerbahçe'nin kupada ilk 11'i belli oldu

Fenerbahçe'nin kupa 11'i belli oldu. Arda Güler detayı
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Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe, Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu.

İşte ilk 11'ler;

Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Samet, Szalai, Lincoln, İsmail, Zajc, Rossi, Arda, King, Valencia

Çaykur Rizespor: Zafer, Mithat, Sinan, Anıl, Alberk, Papa, Eren Emre, Seda, Benhur, Ronaldo, Deniz

ARDA GÜLER İLK 11'DE

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, bu maça ilk 11 başlayacak.

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