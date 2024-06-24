Flaş.. Flaş.. 6 ilde 31 IŞİD militanı yakalandı

Terör öğütün IŞİD’in Türkiye’deki militanlarına yönelik operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye genelinde IŞİD’e yönelik Bozdoğan-46 operasyonunun yapıldığını açıkladı. Yapılan operasyon Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu’da gerçekleştirildi. Ali Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ettiğini açıkladı.

IŞİD’in birçok sorumlusu Türkiye’de yakalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü IŞİD’in kurucusu olan Ebubekir El Bağdadi’nin akrabası, emniyet güçlerinin yaptığı operasyon ile Kırşehir’de yakalanmıştı. Yapılan operasyonda Bağdadi’nin akrabası olan W.K.K.A.B’ın evinde çok sayıda dijital materyal yakalanmıştı.