Flaş.. Flaş.. 6 ilde 31 IŞİD militanı yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş.. Flaş.. 6 ilde 31 IŞİD militanı yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde terör örgütü IŞİD’e yönelik Bozdoğan-46 operasyonun yapıldığını, bu operasyonlar sonucunda 31 şüpheli şahsın yakalandığını açıkladı.

Terör öğütün IŞİD’in Türkiye’deki militanlarına yönelik operasyon yapıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Türkiye genelinde IŞİD’e yönelik Bozdoğan-46 operasyonunun yapıldığını açıkladı. Yapılan operasyon Ankara, Antalya, Bursa, İstanbul, Mersin ve Ordu’da gerçekleştirildi. Ali Yerlikaya operasyonu gerçekleştiren ekipleri tebrik ettiğini açıkladı.

ekran-goruntusu-2024-06-24-115528.png

IŞİD’in birçok sorumlusu Türkiye’de yakalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda terör örgütü IŞİD’in kurucusu olan Ebubekir El Bağdadi’nin akrabası, emniyet güçlerinin yaptığı operasyon ile Kırşehir’de yakalanmıştı. Yapılan operasyonda Bağdadi’nin akrabası olan W.K.K.A.B’ın evinde çok sayıda dijital materyal yakalanmıştı.

ekran-goruntusu-2024-06-24-115844.png

Son Haberler
Saadet Partisi'nde flaş gelişme. Temel Karamollaoğlu açıklayacak Gündem
Saadet Partisi'nde flaş gelişme. Temel Karamollaoğlu açıklayacak
Kamyonun freni patladı 2 kişi yaralandı Yerel Haberler
Kamyonun freni patladı 2 kişi yaralandı
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı Gündem
Kamyonet ile otomobil kafa kafaya çarpıştı
Ada sakinleri turistleri kovuyor. Aşırı gürültü, konut kıtlığı ve şiddetten isyan ettiler Dünya
Ada sakinleri turistleri kovuyor. Aşırı gürültü, konut kıtlığı ve şiddetten isyan ettiler
Katalanların özgürlük hayalleri sürecek mi. İspanya bölünmenin eşiğinden döndü Dünya
Katalanların özgürlük hayalleri sürecek mi. İspanya bölünmenin eşiğinden döndü
Arda Güler sessizliğini bozdu Spor
Arda Güler sessizliğini bozdu
Babasını öldüren 17 yaşındaki şahıs tutuklandı Gündem
Babasını öldüren 17 yaşındaki şahıs tutuklandı