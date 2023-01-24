Antalya’da deprem

AFAD’tan yapılan açıklamada, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde saat 08.59 sıralarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin 6.39 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
AFAD’tan yapılan açıklamada, Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde saat 08.59 sıralarında bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin 6.39 kilometre derinlikte olduğu bildirildi.
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