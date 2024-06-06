Flaş.. flaş.. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın ifadesi istendi

Düzenleme: Kaynak: Afyon Postası
Flaş.. flaş.. CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Köksal'ın ifadesi istendi

CHP'li Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın ifadesi istendi.

AfyonPostası'ndan alınan bilgilere göre, Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz, Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın Erenler Mahallesi’nde Irak uyruklu Moussa K. Gatea’ya ait spor salonunun mühürlenmesiyle ilgili ifadesini istedi.

"İSTERSEN AĞZINLA KUŞ TUT, YİNE DE DÜKKAN AÇILMAYACAK" İDDİASI

Valilik tarafından gönderilen yazıda, Moussa K. Gatea’nın spor salonu açma talebine ilişkin gerekli belgelerin tamamlanıp belediyeye teslim edilmesine rağmen sürecin defalarca ertelendiği belirtildi. Yazıda ayrıca, “İstersen ağzınla kuş tut, yine de dükkan açılmayacak, Burcu Hanım söz verdi, sözünü tutacak" şeklindeki ifadeler nedeniyle ruhsat verilmediği iddiaları yer aldı ve bu sebeple Başkan Köksal'dan ifade istenildiği açıkça ibelirtildi.

6 HAZİRAN’A KADAR

Valilikten Başkan Köksal’a gönderilen resmi yazıda, 6 Haziran 2024 tarihine kadar ifade vermesi gerektiği, aksi halde “ifade vermemiş” sayılacağı belirtildi.

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BURCU KÖKSAL'DAN AÇIKLAMA

Konuya ilişkin açıklama yapan Köksal, söz konusu şahsın belediyeye herhangi bir ruhsat müracatı olmadığını söyledi.

Halk TV yayınında konuşan Köksal, belediyeye yabancı uyruklu değil sadece bir Türk vatandaşının ruhsat için başvuruda bulunduğunu, aykırılık nedenşyle bu kişiye ruhsat verilmediğini bildirdi.

Köksal, ifadesinin istenmesine gerekçe gösterilen Moussa G'nin ise belediyeye herhangi bir ruhsat müracaatında bulunmadığını kaydetti.

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