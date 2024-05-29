Flaş... Flaş.. Erdoğan'ın CHP'ye gideceği tarih belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapacağı ziyaret için tarih verdi.

Erdoğan, görüşmenin 9 Haziran'dan sonra yapılacağını açıkladı.

Erdoğan, "İade-i ziyareti 9 Haziran sonrasına planlıyoruz"

DİKKAT ÇEKEN DERVİŞOĞLU ÇIKIŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile bir görüşme yapıp yapmayacağı da soruldu.

İki partinin yetkili isimlerinin bu konuda görüşeceğini söyleyen Erdoğan, “Görüşmememiz için hiçbir neden yok” dedi.

8 YIL SONRA İLK KEZ BİR ARAYA GELMİŞLERDİ

CHP ve AKP arasında 8 yıl aradan sonra genel başkan düzeyinde ilk kez görüşme gerçekleştirilmişti. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü saat 16.00’da başlamıştı.

Görüşmede Özgür Özel ve Erdoğan’ın yanı sıra CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan ve AKP Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş yer almıştı. 1 saat 35 dakika süren görüşme sonrasında ortak açıklama yapılmamıştı.