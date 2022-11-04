﻿Çifte vahşette 3 tutuklama! Yanmış otomobilde cesetleri bulunmuştu

Özburun beldesinde hayvancılık yapan Mikail Coşkun, 1 Kasım sabahı yol kenarında yanmış otomobili gördü. Tamamen yanan aracın, babası Gürsel Coşkun'a ait olduğunu fark eden Mikail Coşkun, ön koltukta 2 kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı.

İhbarla gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı. Tanınmaz cesetlerin, Gürsel Coşkun ile hayvancılık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceği değerlendirildi. Cesetlerin yanında ayrıca Coşkun ile Tezcan'a ait olabileceği tahmin edilen cep telefonları bulundu. Cesetler, kimlik tespiti ve otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

İSTASYONDAN BİDONLA AKARYAKIT ALMIŞ

Bölgede 9 boş kovan bulan ekipler, Gürsel Coşkun ile Ramazan Tezcan'ın cep telefonlarının HTS kayıtlarını inceledi.

Coşkun ve Tezcan'ın, en son miras nedeniyle sorun yaşadıkları öne sürülen akrabaları G.C., İ.C. ve B.İ. ile görüştükleri tespit edildi.

Jandarma, 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Bu arada cesetlerin tamamen yandığı, geriye sadece kemik parçalarının kaldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Jandarma, şüphelilerden 1'inin olay yerine 4 kilometre uzaklıktaki istasyondan bidonla akaryakıt aldığını belirledi.

TUTUKLANDILAR

Jandarmadaki işlemlerinin ardından 3 şüpheli, dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi. Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince 'canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklanarak Afyonkarahisar Cezaevi'ne gönderildi.

(Kaynak: DHA)