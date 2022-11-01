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Afyonkarahisar'da vahşet! Yanmış otomobilde iki ceset çıktı

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yol kenarındaki yanmış otomobilde Gürsel Coşkun (51) ile Ramazan Tezcan'a (28) ait olduğu değerlendirilen tanınmaz halde cesetler bulundu.

Haber Giriş: 1 Kasım 2022 Salı - 16:38
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Afyonkarahisar'da vahşet. Bolvadin ilçesinde yanmış otomobilde iki erkek cesedi bulundu. Manzara karşısında jandarma dehşete düştü

Afyonkarahisar'da vahşet! Yanmış otomobilde iki ceset çıktı
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Alınan bilgiye göre, M.C, Özburun beldesinde hayvancılık yapan babası Gürsel C'nin (51) bulunduğu ağıla gitmek üzere yola çıktı.

M.C, babasına ait otomobili yol kenarında yanmış halde buldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kontrolde araçta iki erkek cesedi olduğu belirlendi.

Ekipler, araçtaki cesetlerin Gürsel C. ve Ramazan T'ye (28) ait olduğunu tespit etti.

Öte yandan, Gürsel C. ve Ramazan T'nin cep telefonlarının da yakıldığı öğrenildi.

İki ceset, ilk incelemenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

 

(Kaynak: DHA)

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EĞİTİMCİ
1.11.2022 17:02
Yandılar mı? Yakıldılar mı? Ortaya çıkar  
 
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