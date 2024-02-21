Flaş... Flaş... Gram altında tarihi rekor

Gram altın değer kazanmaya devam ediyor. Bu durum, genellikle yatırımcılar arasında güvenli liman olarak görülen altına olan talebin arttığını gösterirken vatandaş kara kara düşünmeye başladı.

Ons altın fiyatı, zayıf dolar ve güvenli varlıklara yönelik talep ile ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bugün açıklayacağı toplantı tutanakları öncesinde yükselişini üst üste 5'inci işlem gününde taşımaya devam etti.

2 bin 32 dolara kadar tırmanan ons altın, saatler 10:30'u gösterdiğinde itibarıyla yüzde 0,30 primle 2 bin 30 dolardan işlem gördü.

TARİHİ REKOR KIRILDI

Ons altın ve dolar/TL'deki yükselişle değer kazancını sürdüren gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesini 2020 liraya ulaştı.

Gram altın, şu dakikalarda ise yüzde 0,34 primle 2019 dolardan alıcı bulmakta.