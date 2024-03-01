Flaş... Flaş... Gram altından yeni rekor

Kaynak: Haber Merkezi Ayşe Memiş
Flaş... Flaş... Gram altından yeni rekor
Gram altın rekor tazeledi. Altın fiyatları ABD'den gelen veri sonrası piyasaların kapalı olduğu saatte zirvenin zirvesini yaptı. 2125 TL'yi gören altın piyasaların açılmasıyla biraz geriledi.

Yatırımcılar güvenli liman gördükleri altının gram fiyatının rekor tazelemeye devam ettiğini gördü.

Gram altın saat 09.41 itibarıyla Foreks piyasalarında 2 bin 125 lira seviyesinde işlem gördü.

Aynı dakikalarda çeyrek altın 3 bin 474 liradan, cumhuriyet altını 14 bin 293 liradan satılmaktadır.

ONS ALTIN HANGİ SEVİYEDE?

Ons altın fiyatı, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonun seyrini izlemede tercih ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) verisinin fiyat baskılarının azaldığına işaret etmesinin ardından yükselerek 2 bin 46 dolar seviyesinde işlem gördü.

PİYASALAR AÇILDIĞINDA FİYAT GERİLEDİ

Piyasalar açılmadan önce 2 bin 125 lirayı gören gram altın, piyasalar açılınca geriledi.

Şu anda ise gram altının alış fiyatı 2 bin 61 lira 16 kuruş olarak kaydedilirken satış fiyatı ise 2 bin 61 lira 52 kuruştan değer görüyor.

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