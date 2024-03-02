Aleks Metal hurda ve yastık altındaki altınlara talip

Türkiye’nin lisanslı 13 altın rafinerisinden biri olan Aleks Metal Rafineri (AMR), yeraltındaki altınları değil, yastık altındaki altınları işleyerek ekonomiye kazandıracak. Dünyanın en önemli metallerinden biri olan altını Türkiye’de lisanlı 13 altın rafinerisi işliyor. Tüm rafineriler gerek madenlerden çıkartılan ve gerekse yastık altında altınları işleyerek ekonomiye kazandırıyor.

Lisanslı 13 altın rafinerisinden biri olan Aleks Metal Rafineri’nin (AMR) Genel Müdürü Ahmet Yılal ise bundan sonra madenlerden çıkarılan altınları değil, sadece hurda ve yastık altında duran altınları işleyeceklerini açıkladı.

Son zamanlarda birçok işletmenin; kaynakların adil bir şekilde paylaşılması, gerektiği kadar tüketilmesi anlamına gelen sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm üzerine çalıştığını belirten Yılal, “Ancak biz Aleks Metal olarak ‘ileri dönüşüm’ üzerine çalışıyoruz. Yani eski ve kullanılmış malzemelerin bir kez daha kullanılmasından ziyade yeni bir eşyaya dönüştürülmesini ve çok daha uzun süreler kullanılmasını hedefliyoruz. Bu nedenle rafinerimizde de madenlerden yeni çıkan altınları değil, daha önce kullanılmış olan hurda ve yastık altındaki altınları ham madde olarak kullanacağız” dedi.

DÜNYA REZERVLERİ HERKESE YETER

Tamamen çevreci bir altın rafinerisi olduklarını belirten Yılal, “Ürettiğimiz altınların rengi sarı olsa da bu üretim biçimiyle tamamen yeşil altın olacaklar. Bu zamana kadar dünya üzerindeki altın madenlerinden çıkartılan altın miktarı 200 bin tonun biraz üzerinde. Keşfedilen rezervlere göre halen yer altında 53 bin ton civarında altın madeni olduğunu tahmin ediliyor. Bu rakamlar sadece bizim değil, tüm rafinerilerin bizim yolumuzdan gelmesi halinde bile yeşil altın üretimi konusunda herhangi bir ham madde sıkıntısı yaşanmayacağını gösteriyor” dedi.

30 MİLYON LİRALIK YATIRIM YAPTI

Yılal, yapacakları ithalatta da bu kriterlere kesinlikle uyacaklarını kaydetti. Aleks Metal Rafineri olarak yeni üretim yerlerini inşa ettiklerini belirten Yılal, “Ödenmiş sermayemiz 50 milyon lira. Şu ana kadar 30 milyon liralık yatırım yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Yeni yerimizde son teknoloji ile üretim yapacağız. Aynı zamanda rafinerimiz içinde showroom tadında bir müzemiz de olacak. Bu müzemizde altının gün yüzüne çıkartılana kadar kat ettiği süreçlere de yer vereceğiz. Bizim rafinerimizi ziyaret edenler çevreci üretimin mümkün olduğuna şahit olacaklar” diye konuştu.

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