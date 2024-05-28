Flaş… Flaş… İrlanda ve Norveç Filistin’i resmen tanıdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… İrlanda ve Norveç Filistin’i resmen tanıdı

İspanya’nın ardından İrlanda ve Norveç, Filistin Devleti’ni resmen tanıdıklarını açıkladı.

Norveç ve İrlanda, Filistin’i resmen tanıdıklarını duyurdu. Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide, ülkesinin Filistin devletini resmen tanıdığı bu "özel günü" Norveç-Filistin ilişkileri açısından bir dönüm noktası olarak değerlendirdi.

İki devletli çözüm konusunda İsrail'in "yapıcı taahhütte" bulunmamasını eleştiren Eide, ülkesinin "30 yılı aşkın süredir Filistin devletinin en güçlü savunucularından biri" olduğunu ifade etti.

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Norveç, İrlanda ve İspanya ile eş zamanlı olarak Filistin devletini tanıma kararı almıştı . Norveç Dışişleri Bakanı Eide, Filistin'in Avrupalı devletler tarafından tanınmasının tek başına bu devletin varlığının "sürdürülebilir" olması için yeterli olmadığını söylemiş ve Filistin’i tanıma kararı ile 7 Ekim sonrası bölgedeki "kilit aktörler ile daha da geliştirilen" barış planını destekledikleri mesajını vermişti.

İrlanda hükümeti de kabine toplantısında Filistin'i tanıma kararının onaylandığını duyurdu. İrlanda'daki Filistin Misyonu büyükelçiliğe dönüştürüleceği ve İrlanda'ya bir Filistin büyükelçisi atanacağı açıklandı.

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ART ARDA AÇIKLADILAR

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararını onaylamış ve Hükümet sözcüsü Pilar Alegria Bakanlar Kurulu toplantısında Filistin devletinin resmi olarak tanınması kararının onaylandığını belirterek, "Özel bir Bakanlar Kurulu toplantısı oldu. Tarihi bir bir karar ve tek bir hedefi var. O da barışa katkı sağlamak" ifadesini kaydetmişti.

İspanya’nın ardından Norveç ve İrlanda da bugün Filistin devletini resmen tanıdığını duyurdu.

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