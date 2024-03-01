Flaş...Flaş...İstanbul'un enflasyonu belli oldu

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş...Flaş...İstanbul'un enflasyonu belli oldu
İstanbul Ticaret Odası, İstanbul'un enflasyonunu açıkladı. İTO rakamlarına göre İstanbul enflasyonu aylık bazda yüzde 4,07 oldu. Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,58,

İTO'dan enflasyon açıklaması...TÜİK ve ENAG Türkiye'nin enflasyonunu pazartesi günü açıklayacak ancak öncü veriler İstanbul Ticaret Odası'ndan geldi. İTO'ya göre şubat ayının enflasyonu yüzde 4,07 çıktı.

İstanbul Ticaret Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, 2024 Şubat ayında İstanbul'da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi yani enflasyonu bir önceki aya göre yüzde 4,07, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde yüzde 4,64 arttı.

Anadolu Ajansı'nın 10 ekonomistle yaptığı ankette Şubat ayı enflasyon tahmini, 4,04 çıkmıştı.

İTO'nun açıklaması şöyle:

“2023 Şubat ayına göre 2024 Şubat ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 76,58, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 65,06 olarak gerçekleşmiştir.

Şubat 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 6,73, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 5,58, Gıda Harcamalarında yüzde 4,98, Konut Harcamalarında yüzde 4,65, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 2,54 ve Diğer Harcamalar grubunda yüzde 0,14 artış, Giyim Harcamaları grubunda yüzde -1,51 ve Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde -0,23 azalış izlenmiştir.

Şubat 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya göre; Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 13,53, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 11,26, İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 7,55, Mensucat Grubunda yüzde 4,61, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 2,80, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,69 ve Madenler Grubunda yüzde 1,27 artış izlenmiştir"

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