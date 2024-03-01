İmamoğlu Fenerbahçe'yi ziyaret etti

Koç ile birlikte kameraların karşısına geçip, ziyaretle ilgili açıklamalar yapan İmamoğlu, gazetecilerden gelen, “Rakibiniz Murat Kurum ile karşılıklı bir TV programına katılır mısınız? Bir davetiniz var mı Sayın Kurum’a” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sayın Kurum'a davet ya da davetiye deyince, bazen çok karmaşık cevaplar verebilir ama ben net söyleyeyim. Medeni bir ülkede, medeni bir şehirde, medeniyetin beşiği İstanbul'da, İstanbul için bir süreç ve yarış oluyorsa, böylesi bir ortama ben elbette ki ‘evet’ derim. Tereddütsüz olumlu karşılarım. Tabii ki ona göre ortam, ona göre koşullar teknik insanlar tarafından konuşulur. Benim için tartışılacak bir tarafı yok.”