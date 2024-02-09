Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu’nun hapsi istendi

Kaynak: Haber Merkezi
Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu’nun hapsi istendi
CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kılıçdaroğlu’na Bilal Erdoğan’a mitinglerde söylediği sözler nedeniyle açılan davada 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, Amasya'da 2014'te düzenlenen bir mitingde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a yönelik ifadeleri nedeniyle 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve mahkemece kabul edilen iddianamede, Bilal Erdoğan'ın, avukatı Ahmet Özel aracılığıyla Başsavcılığa başvurarak, Kılıçdaroğlu'nun Amasya'nın Taşova ilçesinde 18 Ocak 2014'te düzenlenen mitingdeki konuşmasında kendisine yönelik "hakaret" suçunu işlediğini iddia ederek, son seçimle milletvekili dokunulmazlığı kalkan Kılıçdaroğlu hakkında şikayetçi olduklarını belirttiği aktarıldı.

İddianamede, konuyla ilgili olarak Kılıçdaroğlu'nun savunmasının alınması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Talimat Bürosuna müzekkere çıkarıldığı, buna istinaden Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik tarafından yazılı savunma yapıldığı ifade edildi.

HAPİS CEZASI TALEBİ

İsnat edilen suçun uzlaşmaya tabi suçlar arasında bulunması nedeniyle dosyanın uzlaştırmacıya tevdi edildiği bildirilen iddianamede, tarafların uzlaşmadığı kaydedildi.

İddianamede, bu kapsamda, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

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