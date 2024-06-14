Flaş… Flaş… Meteorolojiden 13 ile fırtına uyarısı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş… Flaş… Meteorolojiden 13 ile fırtına uyarısı

Meteoroloji’den 13 il için fırtına uyarısı yapıldı. Fırtınanın bugün öğleden sonra etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava tahminlerini paylaştı. Açıklanan tahminlere göre 13 ilde fırtına bekleniyor. Açıklanan tahminlerde bugün öğleden sonradan itibaren fırtınanın beklendiği iller için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Meteoroloji’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Yapılan son değerlendirmelere göre; 14.06.2024 Cuma günü öğle saatlerinden sonra İç Ege, Marmara’nın güneyi, Göller Yöresi ile Eskişehir çevrelerinde rüzgarın batı ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 km/saat, kısa süreli 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, toz savrulması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”

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Meteoroloji’nin fırtına uyarısı yaptığı iller şunlar:

Afyonkarahisar, Balıkesir, Burdur, Denizli, Eskişehir, İzmir, Kütahya, Aydın, Bilecik, Bursa, Isparta, Manisa, Uşak

Meteoroloji ayrıca Tekirdağ, Edirne ve Kırklareli için de sarı kodlu uyarı vererek kuvvetli yağışa karşı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Öte yandan iç ve batı kesimlerin kesimlerinin parçalı bulutlu, Marmara'nın kuzey ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta çevreleri ve Burdur'un doğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

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