Meteoroloji’den 2 il için fırtına uyarısı

Düzenleme: Kaynak: AA
Meteoroloji’den 2 il için fırtına uyarısı

Çanakkale ve Balıkesir bölgeleri için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde rüzgarın bu akşamdan itibaren güçlenerek kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden şiddetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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Şiddetli rüzgarın ve fırtınanın cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Ulaşımda kesintiler, ağaçların ve direklerin devrilmesi, çatıların uçması gibi durumlara karşı dikkatli ve önlem alınması önem taşıyor.

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DENİZLERDE HAVA

Ege Denizi'nde fırtına öngörülüyor.

meteorolojiden-2-il-icin-firtina-uyarisi-yenicag2.jpgKARADENİZ
• Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'de zaman zaman sağanak ve gök gürültülü yağışlar görülebilir.

• Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ile 5 arası; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğu kesimlerinde güneybatıdan 3 ile 5 arası esmesi bekleniyor.

• Dalga: 1,0 ile 2,0 metre arası, Görüş: Genel olarak iyi, yağışlı anlarda orta seviyede.

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MARMARA
• Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu.

• Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ile 5, bazı yerlerde 6 şiddetinde esecek.

• Dalga: 0,5 ile 1,5 metre, bazı yerlerde 2,0 metreye kadar çıkabilir, Görüş: İyi.

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EGE
• Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu.

• Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ile 6, bazı yerlerde 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ile 6, kuzey kesimlerde 5 ile 7, güney kesimlerde 3 ile 5 şiddetinde esmesi bekleniyor.

• Dalga: 1,0 ile 2,0 metre, Orta ve Kuzey Ege'de 1,5 ile 2,5 metre, bazı yerlerde 3,0 metreye kadar çıkabilir, Görüş: İyi.

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AKDENİZ
• Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu.

• Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ile 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ile 5 şiddetinde esecek.

• Dalga: 1,0 ile 2,0 metre, Görüş: İyi.

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VAN GÖLÜ
• Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu.

• Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde güneybatıdan 3 ile 5, akşam saatlerinde 4 ile 6 şiddetinde esecek.

• Dalga: 0,25 ile 1,00 metre, Görüş: İyi.

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