Flaş.. Flaş.. Narkotik operasyonunda polise ateş açıldı

Serhat Ağa
Flaş.. Flaş.. Narkotik operasyonunda polise ateş açıldı
İstanbul Arnavutköy'de düzenlenen Narkoçelik-8 operasyonunda ev baskını sırasında polise ateş açıldı. Çıkan çatışmada 1'i yaralı 5 şüpheli yakalandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik Narkoçelik-8 operasyonunun düzenlendiğini açıkladı.

Arnavutköy’de bir adrese düzenlenen operasyonda, polis ekiplerine ateş açıldı. Şüpheli şahıslar tarafından ateş açılmasının ardından polis ile şüpheliler arasında bir çatışma yaşandı. Çıkan çatışmada polis ekipleri 1’i yaralı olmak üzere 5 şüpheliyi yakaladı.

Yapılan operasyonlar sonucunda 3 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet otomatik tabanca, 1 adet uzun namlulu otomatik av tüfeği, 5 adet hassas terazi ve 11 adet telefonun ele geçirildiği açıklandı.

Yerlikaya, yaptığı açıklamada ülkenin zehir tacirlerinden ve sokak satıcılarından arındırılmasında kararlı olduklarını belirtti.

Bakan’ın açıklaması şu şekilde:

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