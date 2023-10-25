Flaş.. Flaş.. Netanyahu'dan İsrail halkına silahlanın çağrısı

İsrail Hamas savaşında korkutan gelişmeler yaşanırken bu gelişmeleri her fırsatta körükleyen İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dan tehlikeli bir çağrı daha geldi. Netanyahu, tüm vatandaşlarını silahlandırmaya çağırdı.

Flaş.. Flaş.. Netanyahu'dan İsrail halkına silahlanın çağrısı

İsrail Hamas savaşı her geçen gün artarak devam ederken İsrail, Gazze şehrinde yaşayan sivil hakkı acımasızca bombalamaya devam ediyor. Oda tv’nin haberine göre, yaşanan olayları her defasında körükleyerek artıran hava harekatından sonra kara harekatı başlatacaklarını da sıklıkla dile getiren İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dan tehlikeli bir çağrı geldi.

“İSRAİL VATANDAŞLARINI SİLAHLANMAYA ÇAĞIRIYORUZ. İŞAYA'NIN KEHANETİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ”

İsrail Başbakanı Netanyahu, “İsrail vatandaşlarını silahlanmaya çağırıyoruz. Biz ışığın insanlarıyız, onlar da karanlığın insanları. İşaya'nın kehanetini gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.

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İŞAYA'NIN KEHANETLERİ

Yeşaya (İşaya) Kitabı, Eski Ahit'in bir kitabıdır ve İncil'in bir parçasıdır. Yeşaya'nın Kutsal Kitap'ta yer alan kehanetlerinden birçok farklı konuda bahsedilir. İşaya Kitabı, Yeşaya'nın yaşadığı dönemdeki pek çok olayı ve insanı ele alırken, aynı zamanda İsrail'in ve Yahudi halkının geleceği hakkında pek çok kehanette bulunur. İşaya'nın kehanetlerinden bazıları şunlardır:

Mesih'in Gelişi: İşaya, Mesih'in (İsa) geleceğini ve O'nun insanlık için kurtuluş getireceğini kehanet eder. Bu kehanetler, İsa'nın doğumu, hizmeti ve ölümünü öngörür.

İsrail'in Geleceği: İşaya, İsrail halkının tarihi boyunca karşılaşacakları sıkıntılardan ve sürgünden bahseder, ancak sonunda Tanrı'nın onları kurtaracağını ve onları topraklarına geri getireceğini kehanet eder.

Adalet ve Doğruluk: İşaya, adaletin ve doğruluğun önemini vurgular ve insanları Tanrı'nın yollarını izlemeye çağırır.

İnsanlık ve Yaradılış : İşaya, yaratılışın ve insanlığın önemini ele alır ve Tanrı'nın yaratılmışlarına olan sevgisini yansıtır.

İşaya Kitabı, Eski Ahit'te önemli bir peygamberlik metni olarak kabul edilir ve pek çok Hristiyan ve Yahudi inancına etki etmiştir. İşaya'nın kehanetleri hem tarihsel hem de teolojik açıdan büyük öneme sahiptir.

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