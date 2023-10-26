Joe Biden’dan İsrail itirafı: Masumların öldürüldüğüne eminim

ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya Başbakanı Jonathan Albanese ile yaptığı basın açıklamasında, gazetecilerin Gazze’de hayatını kaybeden sivillere ilişkin sorularını cevapladı.

Biden, “Filistinlilerin kaç kişinin öldürüldüğü konusunda doğruyu söylediğine dair hiçbir fikrim yok. Masumların öldürüldüğüne eminim.” dedi.

Gazze’deki sivil kayıplarla ilgili “Bu, savaş açmanın bedeli.” ifadesini kullanan Biden, İsrail’i propagandalara karşı dikkatli olmaya çağırarak, “Filistinlilerin kullandığı bu rakama güvenmiyorum.” dedi.

ABD Başkanı Biden ayrıca Hamas’ın “sivillerin arkasına saklandığını”, bunun da İsrail’e “ek bir yük getirdiğini” belirtti. Biden, “Ancak bu, savaş yasalarına uygun hareket etme ihtiyacını azaltmaz. Masum sivilleri korumak ne kadar zor olsa da İsrail’in de elinden gelen her şeyi yapması gerekiyor.” diye konuştu.

Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye saldırılarında 2 bin 704’ü çocuk, 1584’ü kadın ve 364’ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurmuştu.