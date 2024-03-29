Flaş...Flaş...Otobüs biletlerine bayram ve seçim zammı

Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacaklar ile seçim için oy kullanacaklara kötü haber. Otobüs biletlerine zam geldi.

Tüm Otobüsçüler Federasyonu Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, 31 Mart'ta yapılacak seçimler dolayısıyla bu hafta otobüs firmalarında hareketlilik yaşanacağına işaret etti.

YILDIRIM KÖTÜ HABER VERDİ

Mustafa Yıldırım yolculuklarında otobüs kullanacaklara kötü haber verdi. O kötü haberin adı da zamdı. Yıldırım, seçim ve Ramazan Bayramı öncesinde otobüs biletleri fiyatlarında yaklaşık yüzde 20 artış yaşandığını kaydetti. Zamlara son zamanlarda akaryakıt zamlar gerekçe gösterildi.

Yıldırım, seçimde oy kullanmaya gidenlerden bir kısmının iznini Ramazan Bayramı tatili ile de birleştirebildiğini belirterek şöyle konuştu:

"Önümüzdeki haftanın yarısından itibaren otobüs seferlerinde Ramazan Bayramı tatili yoğunluğu yaşanacak. Normal seferlerde biletler tükendi. Ramazan Bayramı tatili nedeniyle otobüslere ek seferler düzenlendi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bu konuda bir düzenleme yaptı. Turizm araçlarının da yolcu taşımada kullanılması için geçici bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Düzenleme Ramazan Bayramı boyunca geçerli olacak."

Ülke genelinde şu an günde ortalama 11 bin otobüs seferi düzenlendiğini dile getiren Yıldırım, "Ramazan Bayramı tatili süresince düzenlenecek ek seferlerle günde yaklaşık 15 bin otobüs yolcu taşıyacak. Ek seferler daha çok Ramazan Bayramı öncesinde ve sonrasındaki 3 gün yoğunlaşacak. Bu sürede yaklaşık 6,5 milyon kişinin otobüslerle seyahat etmesini bekliyoruz."