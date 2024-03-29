Sarıyer adayı Şükrü Genç son kararı açıkladı. Özgür Özel çekil demişti

Adaya gösterilmediği için bağımsız aday olan Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'ten yanıt var. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sarıyer’de bağımsız aday olan Şükrü Genç’e “adaylıktan çekil” çağrısında bulundu. Özel’in çağrısına yanıt veren Genç, “Çekilmek söz konusu değil” dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul’un Sarıyer ilçesinde düzenlenen halk buluşmasında bağımsız Sarıyer Belediye Başkan Adayı Şükrü Genç’e çağrı yaptı. Özel, “Şimdi iş geldi son 4 güne. Kapıda AK Parti tehlikesi, kazanma ihtimali sıfır. Oktay Aksu kazanıyor, AK Parti tehdit ediyor. Eğer, gerçekten bu partiye gönül verdiysen bugün yarın açıklamanı yaparsın, çekilirsin. Pazartesi günü gelirim, rozetimi kendim takarım. Yok, şimdi çekilmeden, pazarı getirdin, bize korkulu rüyayı gördürttün, pazar günü seçimi kazandık, ondan sonra döneyim. Kusura bakma, affedemeyiz” dedi.

Özgür Özel'in "çekil" çağrısına yanıt veren genç TELE1'e konuştu. Sarıyer Belediye Başkanı ve bağımsız belediye başkan adayı Şükrü Genç'in Özel'e verdiğı yanıt netti. İşte o cevap:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nde rozetler bir kişinin kararı ile çıkıyorsa adayın nasıl belirlendiği de ortaya çıktı. Bu dava artık Sarıyer’in, Sarıyer halkının olmuştur. Buna Sarıyer halkı karar verir. Sokakta bana, ‘başkanım çekilme bu davayı kazanmak zorundayız’ diyorlar. Pazartesi günü oturup karar veririz. Sarıyer halkı şu an seçimi alıyor. Kendi başkanını seçiyor. Dolayısıyla buradan çekilmek söz konusu değil. Cumhuriyet Halk Partisi zor durumda kaldı. Gerçekten çok yıprandı. Bunun kaynağı belli. Bence adayı geri çeksinler hiç zorlanmadan alalım. Zaten zorlanmıyoruz. Sarıyer halkı bir demokrasi sınavı veriyor.”