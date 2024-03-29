Dolar seçimden hemen sonra ne olacak? ABD’li banka açıkladı

Türkiye 31 Mart Pazar günü yerel seçimler için sandık başına giderek oy kullanacak. Yarışın büyük kısmı mevcut İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP’nin adayı Murat kurum arasında geçecek.
ABD’li banka Goldman Sachs seçim sonrası içim müthiş bir analiz yayınladı.
31 Mart Pazar günü yapılacak seçimlerin Türk Lirasını olumlu etkileyeceği belirtildi.
Analistler seçimden sonra lira üzerindeki baskının azalacağını tahmin ediyor.
Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın da sıkı politikayı sürdüreceği belirtildi.
Dolayısıyla dolar karşısında TL’nin değer kazanacağı öngörülüyor.
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