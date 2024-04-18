Flaş... Flaş... Özgür Özel Erdoğan'la görüşecek mi? Son kararını açıkladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, gazetecilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşme gündemine ilişkin sorusuna yanıt verdi.

"BİZ NEZAKET GÖRÜŞMESİNİ ZATEN BAYRAMDA TELEFONDA YAPMIŞTIK"

Özel, "Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup Cumhurbaşkanı‘ndan randevu talep edeceğiz. Söz konusu görüşme bir nezaket ziyareti olmayacak. Biz nezaket görüşmesini zaten bayramda telefonda yapmıştık. Bu ziyaret Türkiye’nin gelecek dönemi ile ilgili olarak Türkiye ekonomisinin yüzde seksenini, nüfusun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının, son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan Erdoğan’la yapacağı bir görüşme" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE AÇISINDAN ANLAMLI OLABİLECEK BİR SÜRECE GİRECEĞİZ"

Özel, "Nezaket görüşmesi olsa hızla yaparız ama Sayın Erdoğan da 'Konuşacağımız konular var' demiş. Benim de önemli gündemlerim biri olacak. Partiden, MYK'dan, belediye başkanlarımdan görüş alıyorum ve bunu olgunlaştırdıktan sonra öyle kısa bir görüşme için değil belki gündemleri önceden de müzakere ettiğimiz uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz" diye konuştu.

"PARTİ İÇİ KURULLARLA TÜM TEMASLARI TAMAMLAMAM GEREK"

Özel ayrıca konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

Bu görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temasları tamamlamam gerek. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisinin de son aşamada fikirlerini, önerilerini almam gerekiyor. Önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta Sayın Erdoğan’ın da takvimine göre özel kalemler onu hallederler ondan sonra gerisini konuşacağız."