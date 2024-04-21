Özgür Özel’den il başkanlarına ‘Varınızı yoğunuzu ortaya koyun’ uyarısı

Kaynak: BirGün
Özgür Özel’den il başkanlarına ‘Varınızı yoğunuzu ortaya koyun’ uyarısı
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel’in, il ve belediye başkanlarıyla bir araya geldiği toplantıda, kendilerine 2028’de yapılacak olan seçimler için uyarılarda bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Yerel Yönetimler Çalıştayı'nda il ve büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Özel’in bu toplantıda başkanları 2028 seçimleri için uyardığı ve başkanların öneri ve taleplerini dinlediği aktarıldı.

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İMZA BEKLEYEN PROJELER GÜNDEME GETİRİLECEK

BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığına göre, Özgür Özel’in, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapacağı görüşmenin gündemi noktasında büyükşehir belediye başkanlarının fikirlerini aldığı kaydedildi. Başkanlar, Özel’e uzun süredir Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasında imza bekleyen projelerin gündeme getirilmesi gerektiğini ifade etti.

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" 2028 İÇİN VARINIZI YOĞUNUZU ORTAYA KOYUN"

Özgür Özel, belediye başkanlarıyla gerçekleştirdiği görüşmenin ardından il başkanlarının yaptığı toplantıya katıldı. İl başkanlarıyla, parti içi disiplin hakkında konuşan Özel, CHP üyesi olmasına rağmen, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde CHP adaylarının aleyhinde çalışan kişilere uygulanacak disiplin süreci hakkında bilgilendirme yaptı.

İl başkanlarının verdiği bilgilere göre, seçim sürecinde CHP aleyhinde çalışan kişilere ilişkin şikayetlerin Genel Merkez’e bildirilmesi süreci başladı.

aa-20240420-34321142-34321141-chp-yerel-yonetimler-calistayi.jpgToplantılar esnasında, Özel’in il başkanlarına, "Seçim bitti, hemen yarın çalışmaya başlayın" uyarısında bulunduğu ifade edildi. Ayrıca, Özel’in "2028 için varınızı yoğunuzu ortaya koyun. Kibre kapılmayın, seçim başarısını abartmayın" ifadelerini kullandığı iletildi.

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