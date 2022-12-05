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Son dakika haberi: PKK'nın sözde eyaleti sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca Suriye'nin kuzeyindeki operasyonda terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından "Mizgin Kobani" kod adlı Siham Mislih etkisiz hale getirildi.

Haber Giriş: 5 Aralık 2022 Pazartesi - 09:35
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Flaş... Flaş... PKK'nın Ayn İsa eyaleti sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi: PKK'nın sözde eyaleti sorumlusu etkisiz hale getirildi
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AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde görevli Türk güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerini organize eden terörist Mislih'in, sabotaj eylemlerine katıldığı belirlendi.

Terör eylemlerini azmettirdiği tespit edilen terör örgütü PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa eyaleti sorumlularından Mislih'i takibe alan MİT, Suriye'nin kuzeyinde gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirdi.

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