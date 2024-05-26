Flaş.. Flaş.. Şampiyon Galatasaray!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Flaş.. Flaş.. Şampiyon Galatasaray!

Trendyol Süper Lig'de Konyaspor'u 3-1 yenen Galatasaray, 24. kez şampiyonluğunu ilan etti!

Trendyol Süper Lig'in son haftası büyük heyecana sahne oldu.

Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıktı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti!

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GOLLER ICARDI VE BERKAN'DAN
Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri, 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu attı.

Konyaspor'un tek golü ise 78. dakikada Prip'ten geldi.

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SEZONU 102 PUANLA TAMAMLADI
Ligde 24. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, sezonu 102 puanla bitirdi ve rekor kırdı.

İstanbulspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe ise 99 puana yükseldi.

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KONYASPOR LİGE TUTUNDU!
Maçı kaybeden Konyaspor, Ankaragücü'nün Trabzonspor'a ile 4-2 kaybetmesi sonrası Süper Lig'de kalmayı başardı.

MKE Ankaragücü ve Karagümrük ise 1. Lig'e düştü.

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