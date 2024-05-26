Flaş.. Flaş.. Şampiyon Galatasaray!

Trendyol Süper Lig'in son haftası büyük heyecana sahne oldu.

Galatasaray, Konyaspor deplasmanına çıktı.

Mücadeleyi 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 24. şampiyonluğunu ilan etti!

GOLLER ICARDI VE BERKAN'DAN

Galatasaray'a şampiyonluğu getiren golleri, 29. ve 51. dakikalarda Mauro Icardi ve 53. dakikada Berkan Kutlu attı.

Konyaspor'un tek golü ise 78. dakikada Prip'ten geldi.

SEZONU 102 PUANLA TAMAMLADI

Ligde 24. kez şampiyonluk sevinci yaşayan Galatasaray, sezonu 102 puanla bitirdi ve rekor kırdı.

İstanbulspor'u 4-0 yenen Fenerbahçe ise 99 puana yükseldi.

KONYASPOR LİGE TUTUNDU!

Maçı kaybeden Konyaspor, Ankaragücü'nün Trabzonspor'a ile 4-2 kaybetmesi sonrası Süper Lig'de kalmayı başardı.

MKE Ankaragücü ve Karagümrük ise 1. Lig'e düştü.